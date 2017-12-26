Народный депутат Сергей Рыбалка традиционно занимается "очковтирательством" и лоббизмом. Такое мнение о работе "радикала" высказал известный политик, экономист, депутат ВР нескольких предыдущих созывов Владимир Пилипчук, сообщает со ссылкой на "Апостроф".

"И во времена своего председательства в комитете, и после отстранения от должности под давлением общественности, когда стали известны журналистские расследования и производства СБУ о торговле его корпорации с пророссийскими боевиками, Рыбалка традиционно занимается "очковтирательством". Ничего умного и актуального государству не предлагает, только лоббистские инициативы, регуляция рынка "Форекс", который "лежит" под русскими, и внедрение биткоинив - абсолютного банковского пузыря, чтобы обобрать людей. Он позволяет себе размещать в Нью-Йорке признание в любимой своей подруге, что стоит немалых денег ... Кроме "понтов", вредной работы и непорядочного бизнеса, ничего в его деятельности я не увидел", - пояснил он.

Также, В.Пилипчук раскритиковал деятельность С.Рыбалки на должности председателя комитета по вопросам финполитики и банковской деятельности ВРУ. Под руководством нардепа, комитет работал как на организованную преступную группировку, считает В.Пилипчук.

"Объясню очень просто. Что бы вы делали, если, например, есть 100 кур дома. Одна курица сдохла, вторая тоже. Вы начинаете искать причину и лекарства от этого, да? Скажите теперь, если первый банк у нас обанкротился, второй, третий , пятый ... - почему не были проанализированы причины и не выработаны контрмеры, которые бы поставили заслон на банкротства банков, в том числе и искусственные? Это и есть характеристика работы банковского комитета. А почему не были выработаны? Потом что, это общий "монетный двор" Гонтаревой и банковского комитета Верховной Рады. Потому позволяют банкротить или вместе этим занимаются", - сказал он.

Напомним, как сообщал Рыбалка вышел в лидеры банковского комитета по количеству невыполненных обещаний. Накануне Рада уволила его с должности председателя комитета. Голосование за такое решение инициировал руководитель радикалов Ляшко.

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