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Глава ЦИК рассказал, когда на оккупированном Донбассе могут пройти выборы
25.10.2019 12:31
Глава ЦИК заявил, что провести выборы в ближайшее время на оккупированном Донбассе невозможно
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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