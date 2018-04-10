Мы не рождаемся с навыками управления автомобиля, следовательно все из нас склонны делать ошибки и учиться на них. Порой, мы уже и не помним как впервые сели за руль своей машины, как было множество вопросов и неясностей…

Новоиспеченные водители, понимая свое бессилие перед правилами дорожного движения, уже заранее просят прощения у гуру управления автомобилей, и мы их в этом прекрасно понимаем.

Вы только взгляните на эти оригинальные подписи от новичков дорог, которые мы собрали для Вас, пишет .

Вы только вспомните свой самый первый страх перед этим конем, и обязательно меня поймете

Сводка.нет - Новости Украины и Мира