|Американский ракетный эсминец прибыл к берегам Сирии
|10.04.2018 11:50
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В ближайшие несколько дней в регион может прибыть еще один эсминецПо меньшей мере один ракетный эсминец ВМС США направлен к побережью Сирии после совещания Совета национальной безопасности в Белом доме 9 апреля, посвященного вероятной химической атаке в сирийской Думе.
Фото: Reuters / U.S. Navy
Эсминец USS Donald Cook с 60 крылатыми ракетами Tomahawk на борту переброшены от кипрского порта Ларнака на расстояние 100 км от сирийского порта Тартус, где располагается пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ, сообщает турецкая газета Hürriyet .
По данным издания, в американского эсминца не менее четыре раза приближались российские военные самолеты. Американская газета The Wall Street Journal также сообщила, что USS Donald Cook находится на востоке Средиземного моря в месте, с которого он может нанести удар по любой точке Сирии. Кроме того, в ближайшие несколько дней в регион может прибыть еще один эсминец, USS Porter, пишет WSJ со ссылкой на неназванные военные источники.
Напомним, по меньшей мере 70 человек погибли, отравившись токсичным газом , который был сброшен на Думу, - последнее в восточной Гуте город, контролируемое повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.
Власти Сирии информацию о химической атаке назвала сфабрикованным.
В Госдепе США заявили, что режим Ассада и его сторонники должны ответить за атаку, если их причастность будет доказана.
Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.