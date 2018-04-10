В ближайшие несколько дней в регион может прибыть еще один эсминец

Эсминец USS Donald Cook с 60 крылатыми ракетами Tomahawk на борту переброшены от кипрского порта Ларнака на расстояние 100 км от сирийского порта Тартус, где располагается пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ, сообщает турецкая газета Hürriyet .

По данным издания, в американского эсминца не менее четыре раза приближались российские военные самолеты. Американская газета The Wall Street Journal также сообщила, что USS Donald Cook находится на востоке Средиземного моря в месте, с которого он может нанести удар по любой точке Сирии. Кроме того, в ближайшие несколько дней в регион может прибыть еще один эсминец, USS Porter, пишет WSJ со ссылкой на неназванные военные источники.

Напомним, по меньшей мере 70 человек погибли, отравившись токсичным газом , который был сброшен на Думу, - последнее в восточной Гуте город, контролируемое повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.

Власти Сирии информацию о химической атаке назвала сфабрикованным.

В Госдепе США заявили, что режим Ассада и его сторонники должны ответить за атаку, если их причастность будет доказана.