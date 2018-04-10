Английская лотерея National Lottery предоставила грант в размере 3,7 млн фунтов стерлингов (порядка 5,2 млн долл.) на реконструкцию поместья Ситон Делавал. Об этом сообщает Harrow Times, передает .

Имение было построено в восемнадцатом веке в английском городе Нортумберленд. Архитектура поместья выполнена в стиле барокко. Имение было построено Сэром Джоном Ванбру и считалось едва ли не самым прекрасным его творением.

Поместье пережило два страшных пожара в восемнадцатом веке, а во время Первой и Второй мировой войн там были расквартированы правительственные войска. И поскольку на сегодня Ситон Делавал нуждается в реставрации, английская лотерея решила оказать финансовую помощь.

Грант в размере 3,7 млн фунтов стерлингов позволит реставрировать крышу поместья, круговые лестницы и подвал имения.

Напомним, в Украине в 2014 году оператор государственных лотерей “М.С.Л.” открыл ледовую арену для зимних видов спорта “Льодограй”. Общий бюджет инвестиций составил около 3 млн долл. Все они были выручены за счет продажи лотерейных билетов.

Сегодня “Льодограй” не только площадка для тренировок спортсменов и международных турниров, но и один из лучших в Европе катков для хоккеистов и фигуристов.

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