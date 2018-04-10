В конце марта текущего года Президент США Дональд Трамп подписал приказ о введении пошлин на товары китайского производства на общую сумму около $60 млрд

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о планах Китая в 2018 году принять ряд мер для значительного расширения доступа на свой рынок, информирует svodka.net.

Об этом он заявил во вторник, 10 апреля, передает Синьхуа.

По словам главы государства, Пекин намерен существенно снизить тарифы на импорт автомобилей. Поднебесная также планирует открыть «порты свободной торговли с китайской спецификой».

Как сообщалось, в конце марта текущего года Президент США Дональд Трамп подписал приказ о введении пошлин на товары китайского производства на общую сумму около $60 млрд, объяснив этот шаг стремлением сократить торговый недостаток США с Китаем, который по разным данным составляет от $375 млрд до $504 млрд.

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В качестве ответной меры в начале апреля Государственный совет Китая одобрил введение 25%-ной пошлины на 106 наименований американских товаров. Вступление в силу данной меры китайская сторона приурочила к вступлению в силу американских пошлин.

В ответ на это Президент США Дональд Трамп пригрозил увеличить пошлины на товары из Китая, повысив их общую сумму до $100 млрд с анонсированных ранее $60 млрд.

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