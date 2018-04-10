Бывший агент и подруга Меган Маркл Джина Нелторп-Коун рассказала, как актриса описывала первое свидание с принцем Гарри. Об этом сообщает Marie Claire .

После того, как Маркл оповестила Нелторп-Коун, что идет на свидание с принцем Гарр, она выглядела настолько потрясающе, что прежний агент подумала, что "он не устоит перед ней".

"Я не могла поверить в то, что услышала от Меган, и, полагаю, она и сама едва верила в это. Я в шутку спросила, знает ли она, на что идет, и Меган ответила, что, по крайней мере, это будет потрясающий опыт и веселый вечер", - отметила она.

Когда свидание завершилось, Маркл говорила, что принц Гарри отличный мужчина, и сообщала о еще одной встрече.

"После свидания она рассказывала мне, какой он замечательный парень, настоящий аристократ и неподдельно милый мужчина. Когда я спросила, увидятся ли они снова, Меган сказала: "Похоже на то", - добавила Нелторп-Коун.

Также она указала, что по мере развития отношений пары, ей стало все более бесспорно, что роман перерастет в что-то большее.

"Я уверена, что окончательно их сблизила поездка в Ботсвану. Африка имеет именно такой эффект. Они уже были влюблены друг в друга. Она сказала мне, что у них все серьезно, и они начали обсуждать совместное будущее", - поделилась прежний агент.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, Меган Маркл и принц Гарри призвали общественность не присылать им свадебные подарки и, вместо этого, отправить средства в благотворительные организации.

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