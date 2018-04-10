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"Укрэнерго" начало спор с РФ за крымские активы
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10.04.2018 11:54
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Врио директора "Укрэнерго" Всеволод Коновалов заявил, что если до
сентября спор с РФ не урегулируют, компания обратится в
международный арбитраж. "Укрэнерго" начало спор за крымские активы
Фото: ЕРА Письма направили президенту РФ Владимиру Путину,
премьер-министру Дмитрию Медведеву, министру иностранных дел Сергею
Лаврову, министру финансов Антону Силуанову, министру юстиции
Александру Коновалову."Мы не можем закрыть глаза на эти
колоссальные потери и жить дальше так, как будто ничего не
произошло. Ведь только наша крымская электросеть стоит около $1
млрд. Это тысячи линий электропередачи, десятки электрических
подстанций и много чего еще, не говоря уже о двух пансионатах, где
раньше оздоровлялись украинские энергетики. Кроме имущества, мы
потеряли еще и прибыль от его эксплуатации", – отметил
Ковальчук.Интересы "Укрэнерго" будет представлять юридическая
компания Covington & Burling LLP.Коновалов уточнил, что если до
сентября спор не урегулируют, "Укрэнерго" обратится в международный
арбитраж.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2037141069891743&id=100007876094707
Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады
украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта
2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира.
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