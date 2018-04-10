Врио директора "Укрэнерго" Всеволод Коновалов заявил, что если до сентября спор с РФ не урегулируют, компания обратится в международный арбитраж. "Укрэнерго" начало спор за крымские активы Фото: ЕРА Письма направили президенту РФ Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру финансов Антону Силуанову, министру юстиции Александру Коновалову."Мы не можем закрыть глаза на эти колоссальные потери и жить дальше так, как будто ничего не произошло. Ведь только наша крымская электросеть стоит около $1 млрд. Это тысячи линий электропередачи, десятки электрических подстанций и много чего еще, не говоря уже о двух пансионатах, где раньше оздоровлялись украинские энергетики. Кроме имущества, мы потеряли еще и прибыль от его эксплуатации", – отметил Ковальчук.Интересы "Укрэнерго" будет представлять юридическая компания Covington & Burling LLP.Коновалов уточнил, что если до сентября спор не урегулируют, "Укрэнерго" обратится в международный арбитраж. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2037141069891743&id=100007876094707 Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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