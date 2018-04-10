Не всяке ла*но годиться на добриво, або «міру-мір».

Поки одна частина прогресивного українського товариства завзято бореться з корупцією, а інша не менш творчо підходить до шляхетної справи викриття антикорупціойних планів по захопленню світу, країною крокує соціальний експеремент «на тему, яка активно обговорюється по ТВ і ЗМІ». Саме так про свою громадську ініціативу говорять її автори Антон Мошечков та Роман Притула. Їм закортіло з‘ясувати «про взаємовідносини Росії і України» і вони не придумали нічого кращого, як стати на вулицях Москви з табличкою: «Привіт! Я з України. Давай обійматися».

Для чистоти експерименту, варто було б вивчити реакцію контрольних груп — спровокувати на поцілунок заблукавших трактористів Донбасу, або запросити на танго справжніх срєпоносців Криму. Але хлопці вирішили не розмінюватися на дріб‘язок і кинулися лобизатися з московитами в самісінькому серці руского миру. «У нас не було жодної негативно налаштованої людини», — розповідають вони. «Навіть люди, які проходили повз посміхалися і говорили «Дякуємо за те, що ви робите», — вещає один з прохачів обійм.

«Радує тільки одне, що незважаючи на всю зовнішньополітичну ситуацію між нашими країнами, люди не втратили людяності. Вони залишилися людьми. В кінці хочеться сказати «Хлопці давайте товаришувати». І під цим 25 тисяч лайків і 42 тисячі переглядів. Більше ніж під будь-яким патріотичним постом, або розповіддю про те, як російські окупанти нищать українську землю. Насправді, якщо б ці примирителі написали: «Я українець. Звиняйте» — їх флеш-моб отримав би більш схвальною реакцію московської публіки. Можна не сумніватися.

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Я б не звернула увагу на це відео, якби його не лайкнули кілька поважних людей, які відомі українцям у якості експертів з українських реформ. Якби не цей «замирський ролік», ми могли б і не дізнатися, що люди, які розказують нам з вами про те, як треба будувати вільну та заможну Україну, милуються відеом про обнімашки братніх народів. Можливо їх привабив напис: «Путін — це не Росія. Порошенко — це не Україна. Народи хочуть дружити»? Можливо то вже рефлекс такий виробився на тлі нескінченної боротьби зі злочинною владою, що якщо Порошенко порівняли з Путіним — то гарне кіно, варто вподобати?

Соціальний експеримент таки вдався. По цим тисячам лайків можно перевіряти розумовий стан своїх інтернет друзів. Агов, хлопці! Чи ви не показалися? Якщо ви нехтуєте гігієною і приміряється з ворогом, то на чию користь ви радите нам про боротьбу з корупцією та деолігархізацію економіки? Альоу! Ви тут яку Україну будуєте? Ну не можна ж ненавидіти владу настільки сильно, щоб схвалювати жебракування на московській паперті. Якщо російські обійми для вас не отруйні, то на яких економічних зв‘язках ви збираєтесь будувати українську заможність?

Але мове зараз не тільки про вірусне відео, яке розказує, як на українців у Москві зла не тримають. Виявляється, що автори вже два роки знімають «соціальні ролики» на доволі слизькі теми. Поки ми з вами сперечаємося хто, кому більший корупціонер — нас отруюють пропагандою про хороших росіян, у яких просто поганий цар.

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