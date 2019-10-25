Перевірка на поліграфі Арахамії і Дубінського: коментар експертки
25.10.2019 12:43
25 октября
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Під час опитування на поліграфі народного депутата від «Слуги народи» Олександра Дубінського та глави фракції «Слуга народу» Давида Арахамії не була дотримана процедура проведення опитування. Президентка Всеукраїнської асоціації поліграфологів Тетяна Морозова розказала в ефірі програми «Нині вже» на hromadske, що поліграфне дослідження було проведено так, що не можна говорити про достовірність результатів.