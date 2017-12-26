Разница в возрасте Алана Робинсона и Уолтера Макфарлейна составляет только лишь 15 месяцев. Первый никогда был усыновлен еще в младенчестве, а последний никогда не знал своего отца, следовательно оба мужчины отчаянно искали родственников.

В надежде найти членов семьи закадычные друзья обратились в сервис по анализу и сравнению ДНК — результаты оказались удивительными. После нескольких звонков удалось точно установить, что Алан и Уолтер являются сыновьями одной матери.

Остальным членам семьи такая радостная новость была объявлена в торжественной обстановке. На протяжении только мероприятия растроганный Алан едва сдерживал слезы.

“Это лучший рождественский дар, который только можно было себе представить”, — сказал он.

Как сообщает телеканал KHON2, теперь пенсионеры планируют вместе путешествовать.

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