Компания не исключает иска в международный арбитраж

"Мы не можем закрыть глаза на эти колоссальные потери и жить дальше так, будто ничего не произошло. Ведь только наша крымская электросеть стоит около миллиарда долларов. Это тысячи линий электропередач, десятки электрических подстанций и много чего еще, не говоря уже о двух пансионаты, где раньше оздоровлялись украинские энергетики. Кроме имущества, мы потеряли еще и прибыль от его эксплуатации ", - написал и.о. директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в Facebook .

Интересы украинской компании в рамках спора представляет юридическая компания Covington & Burling LLP.

Если до сентября спор не будет урегулирован, компания намерена взять пример с "Нафтогаза Украины" и подать иск в международный арбитраж.