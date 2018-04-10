|"Укрэнерго" начала спор с Россией за крымские активы
|10.04.2018 11:58
|
Компания не исключает иска в международный арбитражНАЭК "Укрэнерго" направила в Россию сообщение об инвестиционном спор, касающийся активов компании в Крыму.
Фото: novostimira.net
"Мы не можем закрыть глаза на эти колоссальные потери и жить дальше так, будто ничего не произошло. Ведь только наша крымская электросеть стоит около миллиарда долларов. Это тысячи линий электропередач, десятки электрических подстанций и много чего еще, не говоря уже о двух пансионаты, где раньше оздоровлялись украинские энергетики. Кроме имущества, мы потеряли еще и прибыль от его эксплуатации ", - написал и.о. директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в Facebook .
Интересы украинской компании в рамках спора представляет юридическая компания Covington & Burling LLP.
Если до сентября спор не будет урегулирован, компания намерена взять пример с "Нафтогаза Украины" и подать иск в международный арбитраж.
Напомним, что "Укрэнерго" - вертикально интегрированная естественная монополия в области передачи электроэнергии. Это технологическая звено, объединяющее производителей электроэнергии: энергогенерирующие компании атомных, тепловых и гидроэлектростанций и областные энергоснабжающие компании; взаимодействует с энергосистемами сопредельных стран; обеспечивает экспорт и импорт электроэнергии.