Самолет Саратовских авиалиний потерпел крушение еще в феврале, погиб 71 человек. Однако местные власти до сих пор не позаботились об останках.

В Раменском районе Московской области на месте крушения Ан-148, которое произошло еще 11 февраля, до сих пор лежат части тел погибших, личные вещи и фрагменты самолета. Об этом сообщила Юлия Синицина, дочь одной из жертв авиакатастрофы, информирует svodka.net.

На место выехали сотрудники МЧС РФ и журналисты. Работники СМИ нашли подтверждение информации — о погибших до сих пор не позаботились.

Пассажирский самолет Ан-148 Саратовских авиалиний потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, после вылета из Домодедово в Орск. Все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.

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