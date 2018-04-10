9 апреля состояние почти всех российских миллиардеров из рейтинга агентства Bloomberg уменьшилось. Богатейшие россияне 9 апреля потеряли $16 млрд Фото: pixabay.com Почти все из 27 российских миллиардеров, которые входят в рейтинг самых богатых людей мира, составляемый этим агентством, потеряли деньги.По состоянию на 10 апреля больше только уменьшилось состояние президента "Норильского никеля" Владимира Потанина (-$2,28 млрд), президента "Лукойла" Вагита Алекперова (-$1,37 млрд), председателя совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина (-$1,31 млрд) и председателя совета директоров группы "Ренова" Виктора Вексельберга (-$1,28 млрд). Скриншот: bloomberg.com 6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.9 апреля компания "Русал" Олега Дерипаски предупредила о риске технических дефолтов из-за ограничительных мер.Акции российского банка ВТБ упали на 10% после внесения председателя правления ВТБ Андрея Костина в санкционный список США.9 апреля курс рубля по отношению к евро впервые за полтора года обрушился до 75,35 руб./€, по отношению к доллару – до 60,56 руб./$.Капитализация российского фондового рынка 9 апреля упала на 820 млрд руб. (около $13,6 млрд). По итогам закрытия торгов на фондовом рынке индекс Московской биржи опустился на 8,34%, индекс РТС – на 11,44%.По данным Forbes, cостояния богатейших россиян в течение дня сократились почти на $12 млрд на фоне падения российского фондового рынка.Утром 10 апреля курс рубля к доллару на Московской бирже упал ниже 63 руб./$, а к евро – ниже 78 руб./€. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки апреля млрд российских российского уменьшилось Теги: деньги