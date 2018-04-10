С апреля 2018 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал применять новый порядок реструктуризации задолженности физических лиц по ипотечным кредитам перед банками, который ликвидируется

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает со ссылкой на .

Так, для погашения обязательства должник обращается в ликвидируемый банк и подписывает дополнительный договор о погашении задолженности по ипотеке.

Затем после проверки всех необходимых данных Фонд гарантирования вкладов одобряет реструктуризацию обязательства.

Не позднее, чем через день после заключения договора о реструктуризации, должник выплачивает сумму в размере не менее 10% от долга, образовавшегося по состоянию на день обращения в банк.

Между тем погашение основного долга происходит в срок, установленный для ликвидации банка, при этом ежемесячно должник должен производить регулярные выплаты. ФГВФЛ установил единую процентную ставку за пользование ипотечными кредитами всех ликвидируемых банков — 0,01% годовых.

К слову, по состоянию на апрель текущего года клиенты неплатежеспособных банков задолжали по ипотеке 68 миллиардов гривен.

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