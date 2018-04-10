Дочь перебежчика провела в больнице больше месяца

Источники ВВС сообщают, что 33-летнюю женщину выписали накануне и перевезли в безопасное место.

Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.