|Юлию Скрипаль выписали из больницы
|10.04.2018 12:06
|
Дочь перебежчика провела в больнице больше месяцаДочь бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаль Юлию, которую вместе с ним отравили в британском Солсбери, выписали из больницы.
Юлия Скрипаль. Фото: news.sky.com
Источники ВВС сообщают, что 33-летнюю женщину выписали накануне и перевезли в безопасное место.
Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.
Поделитесь статьей с друзьями