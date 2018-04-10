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Юлию Скрипаль выписали из больницы
10.04.2018 12:06
Юлию Скрипаль выписали из больницы
Дочь перебежчика провела в больнице больше месяца
Дочь бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаль Юлию, которую вместе с ним отравили в британском Солсбери, выписали из больницы.
Юлию Скрипаль выписали из больницы Юлия Скрипаль. Фото: news.sky.com

Источники ВВС  сообщают, что 33-летнюю женщину выписали накануне и перевезли в безопасное место.

Как известно, 4 марта  Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание  возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в  тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили  нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.

В связи с этим,  Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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