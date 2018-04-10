Святошинский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела
обвиняемых в расстрелах активистов Майдана 5 экс-бойцов
спецподразделения МВД Украины "Беркут", передает корреспондент
"Судебное заседание объявлено продолженным", - сказал
председательствующий суда присяжных судья Сергей Дячук.
Он сообщил, что на сегодняшнее заседание не явились для допроса
потерпевшие и предложил в связи с этим продолжить исследования
материалов производства. После этого сторона обвинения предложила
исследовать материалы, касающиеся идентификации и роли в расстрелах
бывшего командира столичного "Беркута" Дмитрия Садовника, который
бежал в Россию. В свою очередь сторона защиты обвиняемых
высказалась против этого, мотивируя свою позицию тем, что "Садовник
не является фигурантом этого производства". Заслушав мнения сторон,
суд решит удовлетворить ходатайство прокуратуры и перешел к
исследованию материалов по Садовнику.
Как сообщал в мае 2015 Святошинский суд начал рассмотрение по
существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея
Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега
Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице
Институтской в Киеве в феврале 2014 года.
Пяти бывшим беркутовцам инкриминируют превышение служебных
полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и
нанесение телесных повреждений активистам Майдана.
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