Святошинский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела обвиняемых в расстрелах активистов Майдана 5 экс-бойцов спецподразделения МВД Украины "Беркут", передает корреспондент "Судебное заседание объявлено продолженным", - сказал председательствующий суда присяжных судья Сергей Дячук.



Он сообщил, что на сегодняшнее заседание не явились для допроса потерпевшие и предложил в связи с этим продолжить исследования материалов производства. После этого сторона обвинения предложила исследовать материалы, касающиеся идентификации и роли в расстрелах бывшего командира столичного "Беркута" Дмитрия Садовника, который бежал в Россию. В свою очередь сторона защиты обвиняемых высказалась против этого, мотивируя свою позицию тем, что "Садовник не является фигурантом этого производства". Заслушав мнения сторон, суд решит удовлетворить ходатайство прокуратуры и перешел к исследованию материалов по Садовнику.



Как сообщал в мае 2015 Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.



Пяти бывшим беркутовцам инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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