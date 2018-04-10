Бывший руководитель Министерства обороны Польши, председатель польской подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы Антоний Мацеревич озвучил причину смерти жертв Смоленской катастрофы. Об этом сообщает TVP.info .

Он указал, что пассажиры самолета Ту-154, между которых был польский президент Лех Качиньский, погибли из-за взрыва, раздавшегося перед тем, как воздушное судно начало падать.

"Пассажиры были убиты взрывом возле центрального крыла, прежде чем прикоснуться к земле, это стало причиной их смерти", - пояснил Мацеревич.

Он добавил, что все члены комиссии подписали технический отчет. Кроме того, прежний министр обороны Польши подчеркнул, что выяснение причин авиакатастрофы может продолжаться годы.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в ходе проведения эксгумации и судмедэкспертизы погибших в результате Смоленской катастрофы было найдено 69 фрагментов тел , находившихся в гробах других людей.

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