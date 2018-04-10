Обыск в квартире Надежды Савченко, которая находится в СИЗО по подозрению в госизмене, уже завершился. По словам матери нардепа, правоохранители искали оружие.

«Изъяли подаренный пистолет, пули, больше ничего не нашли», — Мария Савченко об обыске в квартире дочери, информирует svodka.net.

Как информируется со ссылкой на «Укринформ», об этом Мария Савченко сообщила в эфире одного из украинских телеканалов.

«Правоохранители ушли из квартиры в 11 утра, обыск длился два часа. Искали оружие, наверное думали, что здесь гранатометы есть», — сказала она.

Мария Савченко добавила, что изъяли пистолет, который Надежде Савченко подарили, и пули к пистолету. «И все, больше ничего не нашли. Составили протокол, мне оставили копии протокола», — сказала она.

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Ранее спикер СБУ Елена Гитлянская заявила, что правоохранители проводят обыски в квартире Савченко.

Напоминаем, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации «вооруженного государственного переворота методом террора».

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: «Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм».

Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.

22 марта Генеральная прокуратура опубликовала оперативные аудиозаписи и видеоматериалы о причастности Надежды Савченко к организации и планированию теракта в украинском парламенте.

В тот же день Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила согласие на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена в следственный изолятор СБУ.

23 марта Савченко объявила голодовку. В тот же день суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая.

Вместе с тем, Савченко пожаловалась представителям омбудсмена на видеонаблюдение в камере.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова осуществляет личный контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко.

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