На біржах Росії сьогодні продовжується паніка (за одну годину після відкриття -3,3% фондовий ринок, рубль девальвував з 60 руб/дол до 63 руб/дол).

Просто уявіть собі ці цифри, капіталізація ринку акцій Росії РФ:

— $672.8 млрд дол. станом на вчорашній ранок перед відкриттям бірж;

— $600.2 млрд дол. станом на вчорашній вечір;

— $580.2 млрд дол. станом на зараз.

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І це США фактично не починало серйозні санкції. Насправді США, щоб знищити Росію не потрібно застосовувати своїх військо і потрібно лише одна хвилинна заява Мінфіна США, що:

а) резидентам США забороняється купувати російські акції та ОВДП

б) активи російських компаній заморожуються

в) всі хто буде мати відносини з російськими компаніями попаде під санкції.

Все, Росія після цього стане повним банкрутом за декілька хвилин, тільки що потім робити США з такою країною-банкрутом? Так як при банкрутстві Росії буде великий ризик розпаду країни, а там же велика кількість ядерного озброєння.

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