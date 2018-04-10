|Як США за декілька хвилин може знищити Росію без застосування своїх військ, — фінансист
|10.04.2018 12:12
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На біржах Росії сьогодні продовжується паніка (за одну годину після відкриття -3,3% фондовий ринок, рубль девальвував з 60 руб/дол до 63 руб/дол).
Просто уявіть собі ці цифри, капіталізація ринку акцій Росії РФ:
— $672.8 млрд дол. станом на вчорашній ранок перед відкриттям бірж;
— $600.2 млрд дол. станом на вчорашній вечір;
— $580.2 млрд дол. станом на зараз.
…
І це США фактично не починало серйозні санкції. Насправді США, щоб знищити Росію не потрібно застосовувати своїх військо і потрібно лише одна хвилинна заява Мінфіна США, що:
а) резидентам США забороняється купувати російські акції та ОВДП
б) активи російських компаній заморожуються
в) всі хто буде мати відносини з російськими компаніями попаде під санкції.
Все, Росія після цього стане повним банкрутом за декілька хвилин, тільки що потім робити США з такою країною-банкрутом? Так як при банкрутстві Росії буде великий ризик розпаду країни, а там же велика кількість ядерного озброєння.
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