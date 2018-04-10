СБУ проводит обыски дома у Надежды Савченко в рамках расследования уголовного производства в котором фигурирует нардеп. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает

"Вам всем хорошо известно, что СБУ расследует уголовное производство в котором фигурирует Савченко. Ведется расследование, проводятся различные следственные действия, в том числе и обыски", - говорится в сообщении.

Как сообщал правоохранители проводят обыск в столичной квартире народного депутата Надежды Савченко.

Позже стало известно, что следователи Службы безопасности Украины во время обыска в квартире народного депутата Надежды Савченко изъяли ее наградной пистолет и патроны к нему.

Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила дозволение на ее задержание и арест. В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте. Суд арестовал Савченко до 20 мая.

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