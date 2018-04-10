В сирийском Идлибе произошел взрыв: погибли 28 человек, 135 ранены Причина взрыва устанавливается В сирийском городе Идлиб произошел взрыв в семиэтажном доме. Фото: aa.com.tr В результате взрыва 28 человек погибли, еще 135 получили ранения, сообщает Anadolu Agency. По словам главы управления гражданской обороны города Хаджа Юсуфа, большинство пострадавших - дети. Состояние раненых и травмированных оценивают как тяжелое. Отмечается, что от взрыва повреждены соседние дома и автомобили. Причина взрыва устанавливается, продолжаются поисковые работы. Напомним, что в ходе семилетнего конфликта в Сирии погибли более 350 000 человек . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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