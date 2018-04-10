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В сирийском Идлибе произошел взрыв: погибли 28 человек, 135 ранены
10.04.2018 12:14
В сирийском Идлибе произошел взрыв: погибли 28 человек, 135 ранены
Причина взрыва устанавливается
В сирийском городе Идлиб произошел взрыв в семиэтажном доме.
В сирийском Идлибе произошел взрыв: погибли 28 человек, 135 ранены Фото: aa.com.tr

В результате взрыва 28 человек погибли, еще 135 получили ранения, сообщает Anadolu Agency.

По словам главы управления гражданской обороны города Хаджа Юсуфа, большинство пострадавших - дети. Состояние раненых и травмированных оценивают как тяжелое.

Отмечается, что от взрыва повреждены соседние дома и автомобили. Причина взрыва устанавливается, продолжаются поисковые работы.

Напомним, что в  ходе семилетнего конфликта в Сирии погибли более 350 000 человек .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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