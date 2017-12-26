В воскресенье вечером, 24 декабря, во Львове вдруг включилась тревожная сирена. Об этом сообщили в пресс-служба ПАО "Укртелеком".

По полученным данным, в настоящее время причины срабатывания сирены неизвестны, следовательно расследование инцидента продолжается.

В Укртелекоме заявили, что к автоматическим телефонным станциям, через которые организована связь с сиренами Львова, не было несанкционированного доступа. Сейчас специальная комиссия выясняет причины срабатывания сирены, продолжается расследование.

По данному факту было открыто уголовное производство.

"Сирены во Львове сработали безосновательно, по факту включения сирен проводится проверка правоохранительными органами, также проводится служебная проверка", - сообщили во Львовской ОГА.

В горсовете, в свою очередь, заявили, что сирены сработали из-за сбоя системы.

"По оперативной информации управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета, вечером 25 декабря в городе включилось оповещение из-за сбоя системы", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что дежурный Львовской ОГА оповещения не включал.

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