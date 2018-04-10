Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы собрать все свои вещи, взять семью и домашних животных, и уехать куда-нибудь подальше? Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы вырвать свои корни и пересадить их в каком-либо прекрасном месте?

С другой стороны, если Вам нужна работа и собственная территория на земле – то правительство Канады выполнит все Ваши условия, пишет со ссылкой на .

Расположенный в восточной части провинции Новая Шотландия, Канада, Кейп-Бретон славится своими невероятными пейзажами. Все те, кто соглашаются переехать в этот город, получают рабочее место и 2 акров земли. Есть лишь одно условия: Вы должны получить согласие на работу на территории Канады.

Готовы ли Вы рассмотреть это предложение? Нужно иметь в виду лишь одно условие: руководство города может принимать только людей, которые имеют законное право на работу в Канаде. Канадский закон гласит, что нужно только два документа, чтобы получить работу. Первое – приглашение от канадского работодателя, которое должно быть утверждено Министерством труда и социального развития Канады, а второе – дозволение на работу, которое выдается после получения временной визы.

В дополнение к красивым пейзажам, этот остров имеет все необходимое для полноценной жизни, включая надежный и постоянный фермерский рынок, пекарню, магазины, клубы, детские сады, школы и т.д.

Население города составляет 150 000 жителей, и правительство поставило перед собой цель значительно увеличить эту цифру.

На этом живописном острове Вы найдете все необходимое для досуга и развлечения: футбольные площадки, спортивные комплексы, общественные кружки и т.д.

Вполне логично, что люди со всех концов мира заинтересовались этим объявлением, и уже посылают различные запросы касательно того, какой именно работой сможет обеспечить их город. А Вам не хочется попробовать?

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