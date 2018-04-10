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Не русские: Смоленская катастрофа произошла из-за взрыва на борту самолета Ту-154. Официально
10.04.2018 12:21

Смоленская катастрофа произошла из-за взрыва на борту самолета Ту-154. После этого самолет начал падать. Об этом сообщил прежний министр обороны, председатель польской подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы Антоний Мацеревич, передает TVP.info.

Не русские: Смоленская катастрофа произошла из-за взрыва на борту самолета Ту-154. Официально

По его словам, пассажиров убил взрыв, произошедший возле центрального крыла. Только после этого самолет стал терять высоту. Технический отчет о причинах катастрофы подписали все члены комиссии. Но причина самого взрыва не известна, ее можно выяснять годами.

Отметим, что 10 апреля 2010 года в результате авиакатастрофы самолета Ту-154 в Смоленске погибли 96 польских дипломатов, в том числе президент Лех Качиньский. Они летели из Варшавы в Катынь, чтобы принять участие в траурной церемонии.

Напомним, что 10 апреля 2010 года под Смоленском упал лайнер с президентом Польши Лехом Качиньским. Все пассажиры и члены экипажа в составе 96 человек погибли. Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной произошедшего ошибку пилотов. Польская сторона возложила часть вины на российских диспетчеров.

В свою очередь следственный комитет РФ посчитал безосновательными заявление польской правительственной подкомиссии о том, что разрушения крыла самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского имеют следы взрыва. Но обломки президентского лайнера до сих пор хранятся на территории РФ.

В Польше заявили, что во время проведения эксгумаций и судмедэкспертиз 77 жертв Смоленской катастрофы, удалось выявить 69 фрагмента тел 26 человек, которые находились в гробах других людей.

Об этом сообщает РАР.

По данным польской полиции, которые обнародовали 9 апреля, во время исследований также обнаружили замену двух тел, а в гробах были обнаружены посторонние предметы: резиновые перчатки, пакеты, бутылки и др.

В отчете польской стороны говорится, что документация по проведению судмедэкспертиз в Москве содержит грубые ошибки. В частности, у кого-то из жертв описывали внутренние органы, которых они в результата хирургических вмешательств не имели.

После перевозки тел погибших из Москвы в Польшу в 2010 году, они были похоронены без проведения повторных судмедэкспертиз. Национальная прокуратура Польши начала следствие по делу о халатности.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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