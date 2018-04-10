Смоленская катастрофа произошла из-за взрыва на борту самолета Ту-154. После этого самолет начал падать. Об этом сообщил прежний министр обороны, председатель польской подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы Антоний Мацеревич, передает TVP.info.

По его словам, пассажиров убил взрыв, произошедший возле центрального крыла. Только после этого самолет стал терять высоту. Технический отчет о причинах катастрофы подписали все члены комиссии. Но причина самого взрыва не известна, ее можно выяснять годами.

Отметим, что 10 апреля 2010 года в результате авиакатастрофы самолета Ту-154 в Смоленске погибли 96 польских дипломатов, в том числе президент Лех Качиньский. Они летели из Варшавы в Катынь, чтобы принять участие в траурной церемонии.

Напомним, что 10 апреля 2010 года под Смоленском упал лайнер с президентом Польши Лехом Качиньским. Все пассажиры и члены экипажа в составе 96 человек погибли. Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной произошедшего ошибку пилотов. Польская сторона возложила часть вины на российских диспетчеров.

В свою очередь следственный комитет РФ посчитал безосновательными заявление польской правительственной подкомиссии о том, что разрушения крыла самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского имеют следы взрыва. Но обломки президентского лайнера до сих пор хранятся на территории РФ.

В Польше заявили, что во время проведения эксгумаций и судмедэкспертиз 77 жертв Смоленской катастрофы, удалось выявить 69 фрагмента тел 26 человек, которые находились в гробах других людей.

Об этом сообщает РАР.

По данным польской полиции, которые обнародовали 9 апреля, во время исследований также обнаружили замену двух тел, а в гробах были обнаружены посторонние предметы: резиновые перчатки, пакеты, бутылки и др.

В отчете польской стороны говорится, что документация по проведению судмедэкспертиз в Москве содержит грубые ошибки. В частности, у кого-то из жертв описывали внутренние органы, которых они в результата хирургических вмешательств не имели.

После перевозки тел погибших из Москвы в Польшу в 2010 году, они были похоронены без проведения повторных судмедэкспертиз. Национальная прокуратура Польши начала следствие по делу о халатности.

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