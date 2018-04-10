Состояние здоровья раненых вчера в результате обстрелов боевиков в зоне АТО трех украинских военнослужащих удовлетворительное. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент

"В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих ВС Украины получили ранения. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения. Состояние здоровья всех защитников оценивается как удовлетворительное", - сказал Гуцуляк.

Он отметил, что за прошедшие сутки обстановка на линии соприкосновения существенных не изменилась. Российско-оккупационные войска продолжали нарушать режим тишины, применяя, в частности, артиллерийские системы калибра 122 мм и тяжелые минометы. Украинские военные зафиксировали 35 вражеских обстрелов. Из них 30 определены как прицельные.

"С целью сохранения жизни и здоровья личного состава военнослужащие Вооруженных Сил Украины 9 раз были вынуждены открыть огонь, применяя разрешенное минскими договоренностями оружие", - отметил Гуцуляк.

По его словам, на луганском направлении враг трижды открывал огонь в районе Светлодарской дуги. Под обстрелом из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов оказались наши военные в районе населенных пунктов Екатериновка, Луганское и Светлодарск.

На донецком направлении зафиксировано 32 вражеских обстрелов. В частности, в районе населенных пунктов Широкино и Лебединский соперник применил запрещенную минскими договоренностями ствольную артиллерию калибра 122 мм.Всего в сторону наших военных враг выпустил 10 снарядов. Также в районе Лебединского отмечено вражеский обстрел из миномета калибра 82 мм.

"Наибольшее количество обстрелов наших опорных пунктов зафиксировано в районе Водяного. Здесь враг открывал огонь 9 раз, в частности, дважды - из минометов калибра 120 мм. В сторону украинских военных было выпущено 8 мин этого калибра", - сказал Гуцуляк.

Он отметил, что под обстрелы из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных типов также попали наши опорные пункты в районах населенных пунктов Авдеевка, Гнутово, Каменка, Лебединский, Невельское, Опытное, Павлополь, Пески, Пищевик, Первомайское, Талаковка, Широкино и шахта Бутовки.

Как сообщал разведение сил возле Станицы Луганской не произошло из-за обстрелов боевиков.

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