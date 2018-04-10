|В Одесской области участковый на полицейском автомобиле сбил насмерть пешехода
|10.04.2018 12:22
|
Водитель поздно заметил пешеходов, которые шли по правой обочинеВечером 7 апреля на юге Одесской области у Килии произошло ДТП с участием участкового инспектора местного отдела полиции.
Фото: google.com
Участковый ехал в сторону райцентра служебным ВАЗ и во время встречного разъезда переключил свет на ближний, из-за чего поздно заметил пешеходов, которые шли по правой обочине. Полицейский пытался направить автомобиль в сторону, но не успел предотвратить аварию. Под колесами ВАЗ оказались двое пешеходов. Оба получили травмы: мужчина - тяжелые, женщина - средней тяжести, а полицейский автомобиль перевернулся. Водитель встречного авто съехал на обочину, сообщаетместное издание "Бессарабия INFORM».
Пострадавших госпитализировали в Килийскую районную больницу. Учитывая тяжелое состояние мужа, медики приняли решение направить его в областной центр, но дорогой он умер. У женщины перелом левого предплечья, ее жизни ничего не угрожает.
Полиция сообщила, что на одежде пешеходов не было никаких светоотражающих знаков, а полицейский оказывал первую помощь пострадавшим до приезда медиков.
Участкового временно отстранили от службы. Ситуацию держит на контроле руководство Нацполиции. Проводится расследование. Обстоятельства происшествия расследует прокуратура.
Напомним, что в вторник, 20 Марта, в районе села Орлянка Михайловского района Запорожской области полицейский на своем автомобиле насмерть сбил пешехода .