Водитель поздно заметил пешеходов, которые шли по правой обочине

Участковый ехал в сторону райцентра служебным ВАЗ и во время встречного разъезда переключил свет на ближний, из-за чего поздно заметил пешеходов, которые шли по правой обочине. Полицейский пытался направить автомобиль в сторону, но не успел предотвратить аварию. Под колесами ВАЗ оказались двое пешеходов. Оба получили травмы: мужчина - тяжелые, женщина - средней тяжести, а полицейский автомобиль перевернулся. Водитель встречного авто съехал на обочину, сообщает местное издание "Бессарабия INFORM».

Пострадавших госпитализировали в Килийскую районную больницу. Учитывая тяжелое состояние мужа, медики приняли решение направить его в областной центр, но дорогой он умер. У женщины перелом левого предплечья, ее жизни ничего не угрожает.

Полиция сообщила, что на одежде пешеходов не было никаких светоотражающих знаков, а полицейский оказывал первую помощь пострадавшим до приезда медиков.

Участкового временно отстранили от службы. Ситуацию держит на контроле руководство Нацполиции. Проводится расследование. Обстоятельства происшествия расследует прокуратура.