Украинская певица Джамала, которая совсем недавно стала мамой в первый раз, опубликовала на своей странице в Instagram архивное видео, на котором ей 14 лет - будущая звезда выступала на сцене.

"Вот это да! Вчера Сервер Какура прислал это архивное видео. Я помню, как стеснялась этой песни из-за довольно смелого текста, стеснялась этого латино костюма, но все это были маленькие шаги в работе и борьбе над собой. Сладенькие 14 лет и зажигательная самба: Потанцуй смелей, девчонка, ты под шелест этих волн. Поцелуй его, девчонка, волны шепчутся о чем-то. Поцелуй его, девчонка, верь, что он в тебя влюблен. Самба волнует и зовет, ветер ликует и поет. Ветреный танец на песке и не бывать тоске.", - подписала видео Джамала.

Стоит отметить, что поклонникам певицы очень понравилось видео и они засыпали ее положительными отзывами.

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