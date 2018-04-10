Дерипаска остается бенефициаром НГЗ

Российский бизнесмен Олег Дерипаска, которого США включили в санкционный список (SDN-лист) вместе с его структурами, между которых ОК "РусАл", En+, группа "ГАЗ", остается конечным бенефициаром ООО "Николаевский глиноземный завод" (НГЗ), свидетельствуют данные Единого госреестра юрлиц.

Согласно госреестру, О.Дерипаска выступает бенефициаром двух совладельцев НГЗ – ООО "Компания "Алюминий Украины" и ООО "Гуардон Украина".

В годовых отчетах "РусАл" и En+, опубликованных в марте этого года, эти структуры указали один актив в Украине – RUSAL Mykolaev Ltd, в котором им принадлежит 100%.

В этих отчетах активы в Украине на конец 2017 года оценивались в $183 млн по сравнению со $192 млн годом ранее.

Как сообщалось, в октябре 2016 года Украина ввела санкции против ОК "РусАл" и связанной с ней компании Judson Trading Limited (Кипр). Среди запретительных мер блокирования активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничение торговых операций в Украине, предотвращение выведения капитала из страны, остановка выполнения экономических и финобязательств. В их числе также - запрет на госзакупку ряда товаров и услуг, полный или частичный запрет на осуществление сделок с ценными бумагами с лицами, подпавшими под санкции, и запрет НБУ на осуществление ряда платежей.

В октябре 2017 года НГЗ сообщил о продаже российской ОК "РусАл" крупному международному сырьевому трейдеру Glenсore свыше 50% в этом ООО и трех других украинских компаниях.

"Glenсore, получив на баланс доли НГЗ, приобретет акционерный контроль над активами алюминиевой отрасли в Украине. Во владение украинскими предприятиями, ранее принадлежавшими "РусАлу", Glencore вступит в ближайшие дни", - констатировалось в пресс-релизе ООО "НГЗ".

Антимонопольный комитет Украины дал согласие на проведение сделок, уточнив, что предоставил право на концентрации, в результате которых группа Glenсore войдет в капитал иностранных компаний "Гордал Холдингс А.В.В." и "Гандела Интернешнл А.В.В." (обе – Аруба), являющихся участниками ООО "Компания "Алюминий Украины" и "Гуардон Украина" (оба - Киев), которые непосредственно владеют 13,96% и 86,04% долями в НГЗ соответственно.

Однако 10 апреля этого года Glencore сообщила, что отказалась от конвертации доли в "РусАле" в расписки En+ из-за санкций в отношении российских компаний. Глава Glencore Айван Глазенберг покинул совет директоров "РусАла". Международный трейдер также сообщил, что контракты на алюминий и глинозем "РусАла" "финансово несущественны" для него. Компания сейчас оценивает свою позицию по этим контрактам.

Glencore заявил, что обязуется соблюдать все применимые санкции и принимает все необходимые меры для смягчения любых рисков для бизнеса в результате включения "РусАла" и En+ в SDN-лист, в том числе в отношении возможных вторичных санкций.

Glencore является одним из пяти основных конечных покупателей продукции "РусАла", следует из документов российской компании, наряду с Самарским металлургическим заводом Alcoa, Toyota, Mechem SA и Rio Tinto Alcan. На Glencore приходится около 26% продаж "РусАла", а на эту пятерку в целом - 38%. Семилетний договор с Glencore истекает в конце 2018 года.

Glencore - один из основателей "РусАла", который в 2007 году был образован путем слияния "Российского алюминия" Олега Дерипаски, "СУАЛа" Виктора Вексельберга (также включен в SDN-лист) и его партнеров и глиноземных активов Glencore. Glencore принадлежит 8,75% "РусАла", в октябре 2017 года Glencore заявил о намерении конвертировать эту долю в GDR En+.

"РусАлу" в Украине принадлежит также около 29% в Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлК), а 68,01% ранее приобретенных российской компанией акций ЗАлК возвращены в госсобственность. "РусАл" оспаривает возврат акций в госсобственность в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров.

НГЗ в 2017 году увеличил выпуск глинозема на 11% по сравнению с 2016 годом - до 1,676 млн тонн.