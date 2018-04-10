На данный момент по разным причинам в Донецкой области украинскую пенсию не получают около 350 тысяч человек.

Украина в скором времени может предоставить полномочия выплаты пенсий жителям оккупированных территорий на Донбассе Красному Кресту, информирует svodka.net.

Об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в интервью DW.

Известно, что на данный момент по разным причинам в Донецкой области украинскую пенсию не получают около 350 тысяч человек.

«Я недавно встречался с представителями Красного Креста… Если Красный Крест возьмет обязательство выплачивать на территории, временно оккупированной Россией, пенсии и будет видеть, кому платит, то украинское правительство, я думаю, не будет возражать. Пока механизмов, как без идентификации проводить выплаты, мы не смогли ни с донорами, ни с кем отработать», — отметил он.

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По его словам, между 3,3 миллиона зарегистрированных пенсионеров-переселенцев реально проживают на подконтрольной украинской территории только около 200-250 тысяч. Остальные приезжают получать ее с оккупированных территорий.

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