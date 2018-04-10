Cенатор Линдси Грэм считает, что стоит ввести персональные санкции против президента России Владимира Путина за организацию покушения на Сергея Скрипаля и вмешательство в американские выборы.

В комментарии News он также выразил одобрение введению Минфином санкций против олигархов, приближенных к Путину, и их компаний, передает со ссылкой на .

"Я думаю, что это большой шаг в правильном направлении: русских нужно бить по кошельку. Незначительное число людей в России живут на широкую ногу за счет других, и удар по ближнему кругу Путина, благодаря которому они не смогут покупать дома и яхты по всему миру на неправедно нажитые деньги, — это первый шаг", - отметил он.

На вопрос ведущего, поддерживает ли он введение санкций против Путина, сенатор ответил утвердительно.

"Видите ли, британцы говорят, что, по их мнению, (русские. — Ред.) пытались убить бывшего российского шпиона и британского гражданина на их территории и что эту операцию организовал Путин. Наши разведслужбы считают, что Путин одобрил взлом выборов 2016 года, а также, что он собирается вмешаться вновь. В России не происходит ничего важного, о чём бы он не знал, — это самый большой плюс диктатора: ты знаешь всё обо всём", - заявил Грэм.

Он отметил, что пошел бы на еще более радикальные меры.

"Но я бы пошёл ещё дальше: я бы взял всех крупных покупателей российской нефти и газа и постарался бы обеспечить их нефтью и газом не российского происхождения. От этого их экономика действительно начала бы страдать", - предложил сенатор.

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