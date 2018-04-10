В текущем году Украине нужно выплатить 18 млрд долларов госдолга. Об этом во время презентации полугодового экономического прогноза для Украины заявил ведущий экономист и руководитель программы по Беларуссии, Молдове и Украине Представительства Всемирного банка в Украине Фарук Кхан, передает корреспондент

"В 2018-2019 годах Украина может столкнуться со значительными потребностями в финансировании государственного долга. В этом году надо собрать 18 млрд долларов, и в следующем столько же, чтобы вернуть долги, в том числе 8 млрд долларов внешнего долга", - сказал он.



Также, по словам Фарука Кхана, Украина может столкнуться с фискальным вызовами, связанными с ростом расходов на выплату заработной платы и социальной помощи.



"Мобилизация соответствующего международного финансирования важна для поддержания макроэкономической стабильности", - подчеркнул он.

Как сообщал в прошлом году на погашение государственного долга было направлено 363 500 000 000 грн и на обслуживание - 110 500 000 000 гривен.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира