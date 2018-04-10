|В текущем году Украине нужно выплатить 18 млрд долларов госдолга
|10.04.2018 12:29
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В текущем году Украине нужно выплатить 18 млрд долларов госдолга. Об этом во время презентации полугодового экономического прогноза для Украины заявил ведущий экономист и руководитель программы по Беларуссии, Молдове и Украине Представительства Всемирного банка в Украине Фарук Кхан, передает корреспондент
"В 2018-2019 годах Украина может столкнуться со значительными
потребностями в финансировании государственного долга. В этом году
надо собрать 18 млрд долларов, и в следующем столько же, чтобы
вернуть долги, в том числе 8 млрд долларов внешнего долга", -
сказал он.
Как сообщал в прошлом году на погашение государственного долга было направлено 363 500 000 000 грн и на обслуживание - 110 500 000 000 гривен.