"В самых дом горит, но главное - мелочь, а приятно - у соседа корова сдохла!"

"Доброе утро финансового мира. .. Важнее не это. Во эйфорическое радости .. и как в том анекдоте - в самых дом горит, но главное - мелочь, а приятно - у соседа корова сдохла!", - пишет Аваков в Facebook .

"И в этом постоянно меняющемся мире - КРАЙНЕ ВАЖНО ТО, ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ МЫ! Важная энергичность, самоотдача и два приоритета - безопасность и развитие!" , - добавил министр.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников, которые вошли в так называемую "Кремлевскую доклад". Отмечается, что новые санкции касаются возможного вмешательства Москвы в президентских выборах США в 2016 году.

В санкционный список попали российские бизнесмены и предприниматели, чье состояние превышает 1 млрд долларов. В частности новые санкции введены против бизнесменов Олега Дерипаски, Игоря Ротенберга, Сулеймана Керимова и Кирилла Шамалова. Также в санкционный списке оказались глава российского "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава "Роскомнадзора" Александр Жаров.

Накануне Forbes подсчитал , что 50 самых богатых россиян за день потеряли более $ 11700000000. Состояние Дерипаски и Потанина, как указывало издание, снизились на $ 1300000000 у каждого, Вексельберга - на $ 908 млн, Сулеймана Керимова - на $ 813 млн.