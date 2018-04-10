|Маск озвучил дату выпуска полноприводной Tesla Model 3
|10.04.2018 12:31
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Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что производственная линия американской компании должна быть готова к производству полноприводного варианта Model 3 уже с этого лета. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Отвечая на вопрос клиента, который ждет выпуска двухмоторного полноприводного автомобиля, Маск указал, что сначала Tesla необходимо увеличить уровень производства.
Кроме того, он подчеркнул, что, скорее только, полноприводная модель Tesla Model 3 Performance, будет выпущена в июле.
Известно, что Tesla Model 3 Performance будет укомплектована дополнительным мотором, приводящим в движение передние колеса. Также у нее появятся пневматическая подвеска и модернизированные тормозные механизмы.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, американские компании SpaceX и Tesla планируют провести тестирование тоннеля для скоростного транспорта Hyperloop в течение ближайшего времени.
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