Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что производственная линия американской компании должна быть готова к производству полноприводного варианта Model 3 уже с этого лета. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Отвечая на вопрос клиента, который ждет выпуска двухмоторного полноприводного автомобиля, Маск указал, что сначала Tesla необходимо увеличить уровень производства.

Кроме того, он подчеркнул, что, скорее только, полноприводная модель Tesla Model 3 Performance, будет выпущена в июле.

Известно, что Tesla Model 3 Performance будет укомплектована дополнительным мотором, приводящим в движение передние колеса. Также у нее появятся пневматическая подвеска и модернизированные тормозные механизмы.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, американские компании SpaceX и Tesla планируют провести тестирование тоннеля для скоростного транспорта Hyperloop в течение ближайшего времени.

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