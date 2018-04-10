Дебют серийного автомобиля ожидается на автосалоне в Лос-Анджелесе в текущем году. В продажу автомобиль должен поступить в начале будущего года.

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Портал Carscoops опубликовал фотографии нового серийного кроссовера BMW X7. Дебют автомобиля ожидается на автосалоне в Лос-Анджелесе в текущем году. В продажу новинка должна поступить в начале будущего года, информирует svodka.net.

На одном из снимков, демонстрирующем салон, запечатлена полностью цифровая приборная панель и новый блок управления климат-контролем с LCD-дисплеем по центру.

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Мультимедийная система, по всей видимости, будет мало чем отличаться от нынешней версии, которой оснастили «пятерку» и «семерку».

Базовая версия кроссовера будет оснащена мотором 3,0 TwinPower. Доступен также будет V8 объемом 4,4 литра и мощностью под 450 л.с.

Ранее сообщалось, что в Сети показали дизайн кроссовера Volkswagen Atlas Cross Sport.

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