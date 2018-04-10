|В Сети показали фото нового кроссовера BMW X7
|10.04.2018 12:33
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Дебют серийного автомобиля ожидается на автосалоне в Лос-Анджелесе в текущем году. В продажу автомобиль должен поступить в начале будущего года.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
Портал Carscoops опубликовал фотографии нового серийного кроссовера BMW X7. Дебют автомобиля ожидается на автосалоне в Лос-Анджелесе в текущем году. В продажу новинка должна поступить в начале будущего года, информирует svodka.net.
На одном из снимков, демонстрирующем салон, запечатлена полностью цифровая приборная панель и новый блок управления климат-контролем с LCD-дисплеем по центру.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
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Мультимедийная система, по всей видимости, будет мало чем отличаться от нынешней версии, которой оснастили «пятерку» и «семерку».
Базовая версия кроссовера будет оснащена мотором 3,0 TwinPower. Доступен также будет V8 объемом 4,4 литра и мощностью под 450 л.с.
Ранее сообщалось, что в Сети показали дизайн кроссовера Volkswagen Atlas Cross Sport.