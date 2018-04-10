1Западные СМИ и чиновники нарочно пытаются создать негативный фон вокруг проведения в России чемпионата мира по футболу в России, призывая к его бойкоту.

Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино. При этом он рассыпался в комплиментах российским властям, которые «делают все для того, чтобы показать гостям ЧМ-2018 гостеприимную страну».

«К сожалению, в мире довольно людей, которые пытаются внести раскол, посеять раздор или вызвать споры, но нам надо постараться всех объединить. И футбол как раз помогает сплотить людей. В России безопасно. А во время чемпионата мира по футболу будет еще безопаснее, потому что российские власти прекрасно понимают всю важность этого мероприятия и хотят продемонстрировать гостеприимство своей страны», – сказал Инфантино в интервью российскому пропагандистскому .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира