|Бойкот ЧМ-2018: президент ФИФА прогнулся перед РФ и Путиным
|10.04.2018 12:33
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1Западные СМИ и чиновники нарочно пытаются создать негативный фон вокруг проведения в России чемпионата мира по футболу в России, призывая к его бойкоту.
Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино. При этом он рассыпался в комплиментах российским властям, которые «делают все для того, чтобы показать гостям ЧМ-2018 гостеприимную страну».
«К сожалению, в мире довольно людей, которые пытаются внести раскол, посеять раздор или вызвать споры, но нам надо постараться всех объединить. И футбол как раз помогает сплотить людей. В России безопасно. А во время чемпионата мира по футболу будет еще безопаснее, потому что российские власти прекрасно понимают всю важность этого мероприятия и хотят продемонстрировать гостеприимство своей страны», – сказал Инфантино в интервью российскому пропагандистскому .