Сегодня гарант украинской нации собрался в Германию для встречи с тамошней фрау канцлерин Ангелой Меркель. Сам он о цели своего визита сказал уже довольно давно именно немецким журналистам в интервью германской медиагруппе «Funke Media Group»: «От Германии мы ожидаем, в первую очередь, политической, финансовой и гуманитарной помощи». А также – военной, оружием и снаряжением для «лыцарей света», которые уже в мае текущего года в Донбассе закончат героическую АТО и начнут там не менее доблестные и блистательные ОНБО или ООС. Вот только оружие получат и начнут...

То есть вместо «антитеррористической операции» грянут «обеспечение национальной безопасности и обороны» или «операция Объединенных сил». Но даже сам гарант и главковерх, который и является боевым олицетворением ОНБО и ООС, признал, что немцы жмутся. Или, как он сам сказал, в выделении оружия «осторожны».

И, в принципе, это понятно. Генетическая память, знаете ли, у немцев сильна. Лет эдак 77 назад собрались пройтись по Украине «солдаты группы «Центр», прошлись да там и сгинули. Многие, кстати, в терриконах Донбасса. Как ни старались им помочь «воякы» карательных спецзондеркоманд «Нахтигаль» и «Роланд» и всевозможные «курени» ОУН(б) и ОУН (м) – «бандеровцев» и «мельниковцев», которые более азартно резали друг друга да мирных евреев с пленными красноармейцами, нежели оказывали реальную помощь вермахту, в чем и клялись 30 июня 1941 года при «восстановлении украинской державы» во Львове...

Но мы сегодня не о том, почему немцы не дают шумерам, потомкам тех «куреней» и зондеркоманд оружия. Мы о «трубе». И о том, что едет гарант в Германию как минимум в крайне неблагоприятное время. Во-первых, говорим о «трубе», то есть об украинской газотранспортной системе (ГТС), которая может, как говорят, «гикнуться». То есть стать практически бесполезной для Украины с ее, по унылым утверждениям оптимистов, безграничными транзитными возможностями. Но транзит – это дело живое и зависит не только и не столько от транзитной территории, как от людей, готовых эту территорию транзитно использовать. До недавних пор Украине удавалось.

В прошлом году было прокачано 93,5 млрд. «кубиков». Это – рекорд за последние годы, который может сойти на нет, если Россия (ее «Газпром») вместе со своими западноевропейскими партнерами проложит вторую ветку газопровода «Северный поток-2» («СП-2»). Тогда, как сказал глава «Газпрома» Алексей Миллер, объемы прокачки по Украине сократятся до 10-15 млрд. кубов. Да и то не Украине, а только граничащим с нею странам

Напоминаю для тупых и забывчивых: при проектной мощности «трубы» (прокачка российского газа в Европу 110-120 млрд. кубометров в год на выходе) в прошлом году было прокачано 93,5 млрд. «кубиков». Это – рекорд за последние годы, который может сойти на нет, если Россия (ее «Газпром») вместе со своими западноевропейскими партнерами проложит вторую ветку газопровода «Северный поток-2» («СП-2»). Тогда, как сказал глава «Газпрома» Алексей Миллер, объемы прокачки по Украине сократятся до 10-15 млрд. кубов. Да и то не Украине, а только граничащим с нею странам. Как и предписывают подписанные контракты. За транзит Украина получала 3 млрд. долл. в год. Следовательно, после ввода «СП-2» будет получать крохи. И, конечно же, очень мало словацкого и венгерского вкусного газа по реверсу от «западных демократов, желающих помочь» втридорога – им самим он будет нужен.

А в этом деле гаранта нации, который горло сорвал, призывая западных партнеров не допустить «СП-2», могут ждать сюрпризы. Уже стало известно, что Меркель еще до встречи с главковерхом ООС переговорила с президентом России Владимиром Путиным. Да так, что разговор дал основания Кремлю выпустить сообщение следующего содержания: «Подтверждена позиция России и Германии в отношении реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере – «Северного потока-2». Но самое главное ведь было решено еще раньше: немецкое правительство разрешило «Газпрому» сотоварищи строить «СП-2» по немецкой территории. А за Германией, как Сергей Есинин за комсомолом, задрав штаны, пустилась и Финляндия. И тоже разрешила. Остались Швеция и Дания. И если они разрешат, то дело будет сделано. Так что даже не от Германии уже зависит, как вернется из Берлина главковерх: на своей «трубе», которая останется надежной дойной коровой госбюджета, или же с «трубой» – ржавеющими пустыми трубами, которые, может быть, сгодятся на лом. Потом, когда совсем станут бесполезными. Если и ближайшие западные соседи пересядут на более надежные «СП» и «СП-2». Хотя Германия, конечно, может использовать свой вес в Евросоюзе и что-то пошустрить с Данией и Швецией. Но, конечно, не факт...

Во-вторых, с Путиным Меркель советовалась и по другому важному вопросу, который хочет «перетереть» украинский гарант. А именно – мир в Донбассе при помощи миротворцев ООН, которых страшно жаждет Киев. Официальный представитель кабинета Меркель Штеффен Зайберт сообщил, что Путин и Меркель вместо того, чтобы думать о том, как использовать «голубые каски» для зачистки «сепаров» и «ваты» по «хорватскому сценарию», вдруг «выступили за быстрое и полное выполнение условий Минских соглашений в качестве единственной возможности урегулирования конфликта». Ну что ж ты будешь делать, елки-палки!

То есть, по словам этого самого Зайберта, президент России и канцлер Германии опять сошлись только на необходимости поддержания перемирия на Донбассе и на скорейшем обмене пленными. Для начала. По принципу «всех на всех». Более того, работать решили по-прежнему в так называемом «нормандском формате» – с участием еще и Франции и Украины. И, как говорится, слава Богу, что Украину вообще вспомнили...

В-третьих, встреча «гарант – канцлер» пройдет на очень тревожном и неблагоприятном для Украины международном фоне. То есть когда главным мировым игрокам будет не до нее, не до Украины, а значит, она – как фронт второстепенный – вполне может стать разменной монетой и предметом торгов и взаимных уступок в более серьезных игрищах и толковищах. После сообщений о новых химатаках в Сирии мир опять забалансировал на грани вооруженного столкновения между Россией и США, что чревато тем, о чем и говорить-то страшно. Москва и Вашингтон обмениваются решительными угрозами стереть друг друга в песок сирийских пустынь. Но при этом и Кремль, и Белый дом не опровергают информации о том, что готовится встреча между Путиным и его американским визави Дональдом Трампом. Более того, чтобы подпустить еще больше туману и увеличить интригу, помощник президента России Юрий Ушаков, как известно, еще 2 апреля сего года рассказал, как говорится, «миру и городу», что Трамп в телефонном разговоре с Путиным сам предложил тому провести встречу в Вашингтоне. Да и после взаимной высылки дипломатов США и России американское посольство в Москве удивило всех: заявило, что после закрытия генерального консульства Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге работа по «улучшению отношений» Вашингтона и Москвы будет продолжена.

И это после всех крайне смелых заявлений Госдепа США о том, что «Россия не должна вести себя как жертва, жертвами в этой ситуации являются только двое людей, которые сейчас лежат в госпитале в Соединенном Королевстве, а также те, кто пострадал случайно в результате химической атаки». И что «Россия продолжает загонять себя в самоизоляцию». Но ситуация-то продолжает развиваться традиционно по-иезуитски: где-то натягивается так, что аж пружинит и звенит, а где-то прогибается, и хитрые прагматики готовят пути к взаимному отступлению от роковой черты. «Смертельно отравленная» Юлия Скрипаль выходит из лондонской больницы почти здоровой, зато химическим ОМП воняет из-под Дамаска. Вот в этой нервной обстановке, как часто и говорил гарант украинской нации, очень важно добиться, чтобы работал принцип «ничего об Украине без самой Украины». И весь вопрос в том, будут ли его и всю Украину спрашивать об этом или принимать ее, Украины, «хотелки» в расчет? Согласитесь, сложный, даже проблематичный вопрос выживания...

...Но гарант, по его словам в «Твиттере», уже прибыл в Берлин. Как говорится, ждем-с...

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