Завершение реформы государственных банков, противодействие коррупции - создание Антикоррупционного суда, проведение приватизации и создание земельного рынка обеспечат рост экономики на 3-5%. Об этом во время презентации полугодового экономического прогноза для Украины заявил ведущий экономист и руководитель программы по Беларуси, Молдове и Украине представительства Всемирного банка в Украине Фарук Кхан, передает корреспондент

"Реформа госбанков, приватизация, создание земельного рынка, противодействие коррупции (создание Антикоррупционного суда) - реформы, которые улучшат показатели роста экономики и отношение инвесторов. Благодаря этому, рост экономики может составить 3-5%. Если эти реформы не будут проведены, то рост ВВП снизится до 2% на год, или еще ниже в 2019 году", - сказал Ф.Кхан.

Как добавила экономист представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач, эти реформы должны быть завершены в ближайшие несколько месяцев. Только тогда возможен рост экономики на 3,5% в 2018 году и 4% в последующие периоды.

Напомним, в Нацбанке назвали факторы роста ВВП в 2018 году.

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