Цены на нефть могут резко упасть в случае торговой войны США с Китаем

Цены на сырье могут резко упасть в случае начала полномасштабной торговой войны между США и Китаем, при этом падение нефтяных котировок может достичь 30%, считают эксперты сингапурского Oversea-China Banking Corp.

Основные металлы подешевеют на 15%, платиноиды и серебро - на 10%, полагает экономист банка Барнабас Ган.

При этом защитные активы будут расти в цене при эскалации конфликта. Так, золото может подорожать на 20%.

Ранее власти США анонсировали возможное введение дополнительных пошлин на импорт китайских товаров на общую сумму около $150 млрд. Китайские власти пообещали ответить симметричными мерами.

Между тем на выходных президент США Дональд Трамп выразил надежду на дозволение торговых споров с Китаем мирным путем, а председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления во вторник пообещал предоставить иностранным компаниям более широкий доступ к финансовому и производственному секторам, увеличить импорт, а также улучшить защиту интеллектуальной собственности и обеспечить более прозрачную и управляемую среду для зарубежных инвестиций.

Медь, которую считают барометром роста мировой экономики, с начала года подешевела на 5%, до $6895 за тонну.