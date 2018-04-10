ПОРОШЕНКО ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ С МЕРКЕЛЬ ЗАЯВИЛ, ЧТО В МИНСКОМ ПРОЦЕССЕ НЕТ ПРОГРЕССА, НАДЕЕТСЯ, ЧТО БУДЕТ СОГЛАСОВАНА МИРОТВОРЧЕСКАЯ задача ООН В ДОНБАСС

Пророссийские боевики и российские военные на Донбассе в 10 раз чаще нарушают перемирие, чем бойцы Вооруженных сил Украины. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на совместной конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине 10 апреля.

C начала последнего, пасхального перемирия 30 марта украинские военные лишь 12 раз открывали огонь в ответ, заверил президент.

Он также отметил, что предложение России ввести миротворцев на Донбасс в качестве "эскорта" наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ – не являются миротворческим сценарием.

Президент Петр Порошенко в Германии будет обсуждать ввод миротворцев на Донбасс.

Об этом заявил на телеканале "Интер" глава МИД Украины Павел Климкин.

Министр иностранных дел надеется, что Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель согласуют в ходе визита президента в Германию 10 апреля тактику введения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбасс.

"Я ожидаю четкого согласования тактики: как продвигаем миротворцев. Именно очень четких шагов", - отметил глава МИД.

Климкин добавил, что ввод миротворцев уже согласовали с Францией, на очереди - США.

Чиновник акцентировал, что у Украины и союзников есть четкая согласованная концепция, и сейчас должна быть согласована именно совместная тактика действий.

Порошенко с Меркель обсудят аннексированный Крым, поставку турбин Siemens на полуостров, присутствие немецкого бизнеса там, а также проект строительства магистрального газопровода "Северный поток-2".

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