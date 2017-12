Американские военные спели англоязычную версию популярной украинской колядки "Щедрик". В мире она известна как Carol of the Bells в музыкальной обработке украинского композитора Николая Леонтовича. Видео опубликовано 22 декабря на странице PBS NewsHour в Facebook. Среди исполнителей – группа ВМС США "Морские Певцы" и хор кадетов Академии ВВС США. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Американские военные исполнили Carol of the Bells Скриншот: PBS NewsHour / Facebook видео Видео: PBS NewsHour / Facebook Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки видео newshour facebook сша американские Теги: мир