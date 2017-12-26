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Американские военные исполнили англоязычную версию "Щедрика". Видео
26.12.2017 15:27
Американские военные спели англоязычную версию популярной украинской колядки "Щедрик". В мире она известна как Carol of the Bells в музыкальной обработке украинского композитора Николая Леонтовича. Видео опубликовано 22 декабря на странице PBS NewsHour в Facebook. Среди исполнителей – группа ВМС США "Морские Певцы" и хор кадетов Академии ВВС США. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Американские военные исполнили Carol of the Bells Скриншот: PBS NewsHour / Facebook видео Видео: PBS NewsHour / Facebook

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