Американские военные спели англоязычную версию популярной
украинской колядки "Щедрик". В мире она известна как Carol of the
Bells в музыкальной обработке украинского композитора Николая
Леонтовича. Видео опубликовано 22 декабря на странице PBS NewsHour
в Facebook. Среди исполнителей – группа ВМС США "Морские Певцы" и
хор кадетов Академии ВВС США. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке | Американские военные исполнили Carol of
the Bells Скриншот: PBS NewsHour / Facebook видео Видео:
PBS NewsHour / Facebook
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