"Это будет очень болезненно"

"Примерно 3500000000 долларов. Где-то 2-3% от ВВП. Это будет очень болезненно" , - отметил он в интервью DW .

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что после запуска "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит российского газа через Украину упадет в десять раз.

Напомним, что компания Nord Stream 2 AG получила дозволение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в немецкой исключительной экономической зоне.

Справка: Газпром строит газопровод Турецкий поток через Черное море для сокращения транзита через Украину: одна нить Турецкого потока мощностью 15800000000 куб. м. газа в год предназначена для турецкого рынка; вторая, такой же мощности - для рынка Центральной и Южной Европы.

Протяженность каждой нитки морской магистрали - более 900 км. В конца 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту Турецкий поток. Строительство первой нитки газопровода должно быть завершено в марте 2018 года, а второй - в 2019 году.

Инвестиции Газпрома в проект Турецкого потока на 2018 год запланированы в размере 182,4 миллиарда рублей (около $ 3200000000) против 92800000000 руб (около $ 1600000000) в 2017 году. Стоимость строительства Турецкого потока оценивают в $ 6 млрд.

Газпром начал строительство в Черном море газопровода Турецкий поток 7 мая 2017 года.