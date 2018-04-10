Водитель машины не справился с управлением и вылетел на обочину

По информации издания "Мукачево.net" , водитель машины не справился с управлением, в результате чего она ударилась о дерево на обочине дороги и вылетела в водосточную канаву.

Кроме полицейского-водителя, в машине было еще двое сотрудников закарпатской милиции. Местные жители заявили изданию, что водитель находился в неадекватном состоянии и даже пытался покинуть место аварии.

На сайте Главного управления Национальной полиции Закарпатской области говорится, что причины и обстоятельства ДТП устанавливают.