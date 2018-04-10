|Закарпатские полицейские "утопили" служебное авто в канаве
|10.04.2018 12:40
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Водитель машины не справился с управлением и вылетел на обочинуВ понедельник, 9 апреля, в селе Гать Закарпатской области произошло ДТП с участием полицейского автомобиля.
Фото: mukachevo.net
По информации издания "Мукачево.net" , водитель машины не справился с управлением, в результате чего она ударилась о дерево на обочине дороги и вылетела в водосточную канаву.
Кроме полицейского-водителя, в машине было еще двое сотрудников закарпатской милиции. Местные жители заявили изданию, что водитель находился в неадекватном состоянии и даже пытался покинуть место аварии.
На сайте Главного управления Национальной полиции Закарпатской области говорится, что причины и обстоятельства ДТП устанавливают.
Напомним, что в вторник, 20 Марта, в районе села Орлянка Михайловского района Запорожской области полицейский на своем автомобиле насмерть сбил пешехода .
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