Hyundai достигла 100 тысячного рубежа продаж семейства IONIQ, которое состоит из трех версий: IONIQ Hybrid, IONIQ Electric и IONIQ Plug-In.

Когда Hyundai запустила IONIQ Hybrid в 2016 году, стало ясно, что она нацелена на то, чтобы соперничать с Toyota Prius, который по-прежнему является самым продаваемым гибридным автомобилем в мире. С другой стороны, электрический вариант был нацелен на альтернативу Nissan Leaf, информирует svodka.net.

К концу января 2018 года продажи троицы от Hyundai составили:

IONIQ Hybrid — 73 821

IONIQ Electric — 24 995

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IONIQ Plug-In Hybrid — 5531

Всего: 104 347.

Мы не удивляемся, что гибрид продается лучше, но интересно то, что полностью электрическая версия догоняет гибрид.

Продажи Hyundai IONIQ Hybrid to Electric:

2016: от 21 480 до 5715 ( 3,8: 1 )

2017: 48 128-117 321 ( 2,8: 1 )

Январь 2018 года: 4213 до 1959 ( 2,2: 1 ).

Поскольку полностью электрическая версия по-прежнему недоступна в достаточном объеме, соотношение между электромобилем и гибридом будет продолжать медленно улучшаться.

Plug-in hybrid появился позже, и его высокая цена — в сочетании с низким электрическим диапазоном — делает его наименее привлекательным для потребителей.

Это экологически чистое трио было очень хорошо спроектировано, но его продажи подрываются низкой производительностью и высоким временем ожидания. Децентрализованное производство через несколько объектов (Южная Корея, Китай, Северная Америка и Европа) — это то, что нужно больше только для увеличения продаж и доступности для покупки. Корейскому автопроизводителю нужно взять пример с Nissan, у которого такое производство делает Nissan Leaf самым продаваемым электромобилем.

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