Прес-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская попросила журналистов, освещая тему обысков в квартире внефракционного нардепа Надежды Савченко, не создавать "искусственные сенсаций на пустом месте". 23 марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права залога Фото: ЕРА Она попросила журналистов не создавать "искусственные сенсаций на пустом месте"."Всем хорошо известно, что СБУ расследует уголовное производство, в котором фигурирует Савченко. Продолжается расследование, проводятся различные следственные действия, в том числе и обыски! Репортажи, вроде, у кого дома искали гранатометы – это уже даже не смешно, а не профессионально!", – заявила она. https://www.facebook.com/giolena11/posts/1618986408149831 22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку. 31 марта Вера Савченко сообщила, что у депутата появилась кровавая рвота. Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.Сегодня "Украинская" правда" сообщила, что в квартире Надежды Савченко проходят обыски. Мать депутата Мария Савченко заявила, что сотрудники СБУ искали гранатометы и гранаты, но ничего не нашли. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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