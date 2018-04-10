Украинские санкции против РФ, в частности, российских олигархов, будут вынесены на рассмотрение СНБО в ближайшие дни и будут введены. Об этом во время совместного брифинга с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент.

"Несколько дней назад я дал поручение СБУ, Кабмину и СНБО подготовить соответствующий проект решения, который в ближайшие дни будет вынесен на заседание СНБО, санкции будут введены. Они будут максимально гармонизированы с решением правительства США и, непременно, в состав санкций будет привлечен и господин Дерипаска, и другие олигархи, которые на сегодняшний день являются ключевыми участниками российских процессов, в том числе и активной работы в Крыму и поставок оружия Вооруженным силам РФ. И конечно, реакция Украины будет очень быстрой и решительной", - заявил Порошенко.

Напомним, Минфин США дополнил список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены санкции. В новом списке санкций оказались несколько десятков человек и 15 компаний.

В МИД России заявили, что РФ не оставит новые санкции США "без жесткого ответа".

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