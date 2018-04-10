Хозяйка кота по кличке Рекси создала аккаунт в социальной сети Instagram, чтобы делиться снимками питомца.

Будучи котенком, Рекси сломал позвоночник, из-за чего у него отказали задние лапы.

Хозяйка рассказала, что в настоящее время кот в возрасте трех лет уже привык к своему состоянию и не подозревает, что у него проблемы с лапами.

"Он делает все, что делают другие коты. Единственное, для чего ему нужна помощь - это чтобы почесать ушки", - поделилась девушка.

Кроме того, отмечается, что сначала хозяйка по имени Даша нашла приспособление, чтобы кот мог двигаться, однако оно не понадобилось животному.

Как сообщал svodka.net ранее, между пользователей сети популярным становится кот из Швейцарии породы канадский сфинкс по кличке Эрдан.

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