Космическая отрасль Украины в 2017г экспортировала около 50% продукции и услуг

Предприятия космической отрасли Украины в 2017 году поставили на экспорт порядка 50% произведенной продукции и услуг, сообщила пресс-служба Государственного космического агентства Украины (ГКАУ).

Согласно приведенным на сайте ГКАУ данным, озвученным в ходе посвященной итогам 2017 года коллегии ведомства, в общем объеме реализации продукции и услуг отрасли на общую сумму 4,7 млрд грн доля экспорта составила 49,3%, что на 8,1% больше в сравнении с 2016 годом.

Как уточняет пресс-служба, при этом в общем объеме экспорта доля экспорта в США, страны ЕС и другие страны составила 92,9%, или 2,11 млрд грн.

Рост экспорта за отчетный период продемонстрировали экспортоориентированные предприятия: КП "СПС "Арсенал" - 57,4%, ГП "НПО "ПХЗ" - 139,7%, ГП "КБ "Южное" - 19,6%, ПАО "Хартрон" - 63,0%, отмечается в сообщении.

В 2017 году предприятия украинской космической отрасли в рамках международной промкооперации приняли участие в изготовлении материальной части для ракеты-носителя (РН) "Antares" (США), трех РН Vega (ЕС), а также РН "Зенит-3SLБ" для международного проекта "Наземный старт", сообщает пресс-служба.

По данным ведомства, по итогам 2017 года предприятия космической отрасли увеличили объемы производства продукции на 26,3% в сравнении с 2016 годом - до 4,6 млрд грн, общий объем валовой продукции возрос на 22% и превысил 5,49 млрд грн. Рост объемов реализации продукции по итогам года составил 24%.

Завершили 2017 год с прибылью девять предприятий отрасли. В том числе: чистая прибыль ГП "КБ "Южное" по итогам года составила 315, 2 млн грн; ПАО "Хартрон" - 13,6 млн грн; КП СПС "Арсенал" – 6,1 млн грн; ГНПП "Объединение "Коммунар" - 4,7 млн грн; ГП НПО "ПХЗ"- 12,25 млн грн; ПО "Киевприбор" - 0,12 млн грн, уточняется в сообщении.

В настоящее время в управлении ГКАУ находится 26 предприятий и организаций космической отрасли. В госбюджете-2017 на финансирование космической отрасли предусмотрено 2,91 млрд грн, что на 14,2% меньше, чем в 2016 году. В общем объеме финансирования 61,5% средств по линии общего фонда предусмотрено на выполнение долговых обязательств по привлеченным ранее кредитам на реализацию международных отраслевых проектов.