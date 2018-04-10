НА СОВСМЕСТНОМ БРИФИНГЕ С АНГЕЛОЙ МЕРКЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ПЁТР ПОРОШЕНКО ПООБЕЩАЛ ВВЕСТИ САНКЦИИ ПРОТИВ ОЛЕГА ДЕРИПАСКИ И ДРУГИХ РОССИЙСКИХ ОЛИГАРХОВ: "САНКЦИИ БУДУТ ГАРМОНИЗИРОВАНЫ С НАШИМИ АМЕРИКАНСКИМИ ПАРТНЁРАМИ".

6 апреля США ввели санкции против 24 россиян, в том числе бизнесменов и высокопоставленных чиновников, фигурировавших в Кремлевском списке. В общей сложности под ограничения попали 38 юридических и физических лиц.

После объявления о санкциях российские активы, принадлежащие многим фигурантам списка, начали быстро дешеветь.

Так, 6 апреля, только за один день, Олег Дерипаска потерял $957 млн. Ему подконтрольны компании En+, "Русал", ГАЗ. Акции "Русала" и En+ подешевели тогда на Московской бирже почти на 20%.

Сам бизнесмен назвал включение себя в санкционный список необоснованным, смешным и абсурдным.

9 апреля "Русал" предупредил о риске технических дефолтов из-за санкций США. В сообщении компании говорилось, что, согласно первичной оценке, санкции в отношении группы, скорее только, окажут сильный негативный эффект на ее бизнес и перспективы.

После такого заявления акции компании на торгах Гонконгской биржи рухнули на 41,4%. На открытии торгов на Московской бирже акции "Русала" подешевели на 30%, акции EN+ — на 20%.

Мосбиржа ввела спецрежим торгов акциям "Русала" в виде дискретного аукциона — специального режима, который заменяет приостановку торгов в случае значительного изменения котировок. Но после его завершения цена акций сократилась еще на 22%.

Британский регулятор временно приостановил торги ценными бумагами En+.

Независимый директор En+ Доминик Фрайс ушел в отставку.

В настоящее время компания оценивает воздействие санкций и обещает предоставить дальнейшую информацию после консультаций с юристами.

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