На китайском рынке вскоре появится серийная версия концепта Buick Velite 2016, заявили представители компании. Этот хэтчбек будет именоваться Velite 6 и выйдет в двух вариантах: с подключаемой к сети гибридной силовой установкой и в чисто электрической модификации. Машину оснастят новейшей технической начинкой Buick eMotion.

Концептуальный Velite насчитывал в длину 4579 мм, в ширину — 1811, в высоту — 1495, а колёсная база составляла 2695 мм, информирует svodka.net.

Судя по тизеру, задняя оптика серийной версии напоминает концепт, но полного совпадения нет.

Как следует из анонса, гибридная модель обеспечит «максимальную производительность, экономию топлива и дальность действия», а электрокар будет использовать «полностью новую систему электропривода, гарантирующую комфортное управление». Пока не известно, появится ли данная модель где нибудь за пределами Китая.

Нужно отметить, что в Китае у этого бренда уже есть гибридная модель Buick Velite 5, которая в чем то является клоном Chevrolet Volt, но новая модель будет более совершенной.

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Компания Buick уже давно занимается электрификацией моделей в том или ином виде (начиная с самых простых версий типа Mild Hybrid и заканчивая гибридами с подзарядкой от сети). Большое внимание уделяется моделям, предназначенным для Китая, как для самого большого рынка. Кроме гибридных моделей, здесь еще ожидаются несколько полноценных электромобилей. По планам, в будущем может появиться компактный батарейный кроссовер с электрической начинкой, эволюционировавшей из содержимого хэтчбека Chevrolet Bolt.

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